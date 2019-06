Un presidente no es Dios: Belinda

Belinda, una de las artistas que mostró su apoyo público a López Obrador durante su candidatura, aseguró que sigue creyendo que México necesitaba un cambio, pero solo el tiempo dirá si el actual mandatario será recordado como un buen o mal presidente.

La cantante recalcó que es imposible que todos los problemas de México se arreglen en un año o en el corto plazo, debido a que son consecuencia de décadas enteras de administraciones que no han contribuido a erradicar las malas prácticas.

“Un presidente no es dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal”, declaró Belinda en una entrevista para el diario El Universal.

La coach de La Voz consideró que es demasiado pronto para que la gente emita juicios tan radicales sobre la presidencia de López Obrador, un comentario que aplica tanto para quienes creen que se ha alcanzado la solución a los problemas como para aquellos que catalogan su gobierno como un fracaso.

“No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba un cambio”, enfatizó.