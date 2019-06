Coldwell solicita a FGR que lo citen a comparecer

El extitular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, respondió a la polémica que se desató en torno a la planta Fertinal y su adquisición durante el sexenio anterior; recalcó que es necesario que las autoridades se conduzcan con transparencia y total apego a la ley para no violentar sus derechos.

El exsecretario federal solicitó de nueva cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) que se le llame a comparecer para que pueda conocer las acusaciones o indagatorias en su contra por la operación de compraventa de dicha planta en 2015.

A través de un comunicado, Pedro Joaquín Coldwell señaló que la población merece que el caso se maneje con transparencia.

El integrante del Gabinete de Peña Nieto resaltó que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) actuó de forma responsable en todo momento y sin incurrir en irregularidades como se ha difundido en algunas publicaciones.

Asimismo, enfatizó en que las decisiones que se tomaron fueron con base en los dictámenes entregados por la dirección de Pemex, además de estar basados en avalúos de firmas internacionales que verificaron los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compraventa.

“Se vulnera el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando se dan por verdad dichos no acreditados con pruebas (…) Al respecto, le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asisten, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona”, concluyó.