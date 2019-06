No hay confrontación con el sector empresarial: AMLO

El presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no quiere entrar en un intercambio de declaraciones o pleito con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), después de que su líder Carlos Salazar Lomelín criticara la gestión de los contratos petroleros bajo el marco de la Reforma Energética.

En conferencia de prensa, afirmó que no existe ningún conflicto con el directivo empresarial, pero aclaró que sus protestas muestran que no está bien informado o que llevó a cabo una interpretación incorrecta del acuerdo que signó su gobierno con la clase empresarial recientemente.

“ Carlos Salazar , lo dije aquí, es una persona honorable, ha ayudado mucho para que trabajemos de manera coordinada, sector público y privado, a lo mejor es una falta de comunicación o una interpretación no adecuada. En el convenio se establecen los compromisos, hay una cláusula para convocar a quienes tienen contratos en Pemex, a partir de la Reforma Energética y se cumpla con esos compromisos. Es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados. No hay ningún problema con Carlos, ni con el sector empresarial”, señaló.

López Obrador aclaró que su gobierno está respetando los contratos que se firmaron tras la Reforma Energética, pese a que es necesario garantizar que se cumplan los acuerdos para superar la producción de 20 mil barriles diarios.

“Nosotros no estamos revocando contratos, estamos respetando los contratos porque son sagrados, lo único es que no estamos dando más contratos, por lo que corresponde a nosotros, yo no me voy a dejar cucar, es decir, no quiero pleito”, sentenció.