Patrick Shanahan no será el secretario de Defensa de Estados Unidos

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, decidió retirar su candidatura para ocupar dicho cargo.

Los motivos de Shanahan es que prefiere pasar tiempo con su familia debido a lo demandante que es este puesto dentro del gabinete de Donald Trump. Se espera que Mark Esper tome su lugar, actualmente siendo secretario del Ejército.

Con un mensaje en la red social Twitter, el primer mandatario de la Unión Americana dio a conocer la postura que le comunicó Patrick Shanahan.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2019

En un segundo tuit, Trump desveló que su intención ahora es nominar para el cargo a Mark Esper, un civil con amplia experiencia en el sector privado que, no obstante, se graduó en la Academia Militar de West Point en 1986 y sirvió en el Cuerpo de Infantería.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2019