Tomás Boy elogia llegada de Oribe Peralta a las Chivas

A la espera de la llegada del delantero mexicano Oribe Peralta a Guadalajara para reportar con las Chivas, el director técnico del Rebaño Sagrado, Tomás Boy, se deshizo en elogios para defender el arribo del ex del América.

Boy no tuvo reparos en decir que el Cepillo Peralta es el mejor delantero que ha tenido México en la última década y destacó que es un futbolista ganador.

“Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años, estoy contento, es muy importante, es mexicano, el mercado de Chivas es muy corto, no tiene la posibilidad que tienen los demás equipos. Estamos agregando un tremendo jugador, nos va ayudar bastante en experiencia, es un ganador", enfatizó el estratega.

De igual forma, Boy desestimó la edad del originario de Torreón, Coahuila, 35 años de edad, que para muchos está su carrera en declive, afirmando que la calidad no tiene edad.

“Me voy más a la capacidad que a la edad, puedes tener 18 o 35 y no saber nada. Aquí hay un historial impresionante. Estoy muy contento de todo lo que platicamos con la Directiva, fue una situación consensuada, supusimos que era posible que se creara controversia, pero es un jugador muy bueno", puntualizó.

Sobre el pasado reciente de Peralta con el América, El Jefe Boy prefiere enfocarse en lo meramente deportivo y en lo que el Cepillo puede aportar al equipo rojiblanco.

“Entiendo que muchas veces esto está mal visto, pero ha pasado. No veo a Oribe desde el punto de vista americanista, lo veía más en Santos, él cuando llegó al América dijo que era santista. Me voy por la parte deportiva, que es lo que me compete a mí", subrayó.