Secuela de 'Gladiador' es confirmada por sus productores originales

La semana anterior, la industria del cine tuvo un adelanto sobre una de las producciones más anticipadas y comentadas de los últimos años, la secuela de Gladiador (2000). Según sus productores originales, Walter F. Parkes y Laurie MacDonald el proyecto está lo suficientemente desarrollado para avanzar a su siguiente fase.

Los productores cinematográficos no mencionaron ninguna ventana de lanzamiento tentativa o algún miembro del reparto original involucrado, pero lo que sí aseguraron es la época de ambientación que tendrá. Esta será 25 años posteriores a la cinta original.

En este sentido, Gladiador 2 exploraría los eventos ocurridos en Roma 25 años después de la muerte de Máximo Décimo, personificado por Russell Crowe, y del emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix.

Esta idea se contrapone de las primeras declaraciones del director de Gladiador, Ridley Scott, quien había asegurado anteriormente que el personaje de Russell Crowe regresaría para la secuela de alguna manera.

Los productores Walter F. Parkes y Laurie MacDonald incluso aseguraron que están trabajando de cerca con Ridley Scott en la historia de Gladiador 2, aunque no confirmaron de qué manera volvería el cineasta británico, si solo como productor, director, guionista o con algún otro cargo.

Las últimas películas de Ridley Scott se estrenaron hace un par de años, Alien: Covenant (2017) y All the Money in the World (2017). Actualmente se le conocen varios proyectos como una adaptación cinematográfica de The Merlin Saga (1996-2011) para Disney, un tercer filme de Blade Runner (1982-2017) y la cinta basada en la novela gráfica Queen & Country (2001-2007).