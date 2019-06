Espectacular póster final de 'Once Upon a Time in Hollywood'

En contadas ocasiones una campaña publicitaria sobre un filme logra plasmar la esencia de una cinta sin la particularidad de arruinar la trama por presentar demasiado. Esta labor se dificulta cuando la estética de su principal responsable está presente gráficamente.

Sin embargo, en el caso de Once Upon a Time in Hollywood (2019) el equipo responsable de la publicidad ha cumplido de manera sobresaliente. En el último cartel promocional, tanto la esencia de la trama como la de su director Quentin Tarantino están presentes.

El póster final de Once Upon a Time in Hollywood representa más de un aspecto imprescindible para disfrutar al máximo de la novena cinta de Tarantino. La década de los 60, los acontecimientos históricos que rodearán su argumento principal, los actores principales, la industria del cine en general, entre otros asuntos.

En pleno siglo XXI, innovar en cuanto a los pósteres de las superproducciones hollywoodenses es bastante complicado, sobre todo en una industria que ha evolucionado a través de los diversos estilos artísticos.

El cartel y la campaña de promoción completa de Once Upon a Time in Hollywood ha demostrado que la fluidez del arte cinematográfico es atemporal. Aunque solo hubo un tráiler en forma y un par de afiches, la cuestión es que una producción que reúne a Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie no requiere más presentación.

Este esperado filme ya triunfó en el Festival de Cannes hace un par de semanas. Su estreno en salas de cine comercial está programado para el próximo 26 de julio. Además de las estrellas antes mencionadas, otros actores como Kurt Russell, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Luke Perry, Dakota Fanning, Bruce Dern y Al Pacino complementan el reparto.