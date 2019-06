Raúl Gudiño ya reportó con las Chivas para el Apertura 2019

Las Chivas Rayadas del Guadalajara poco a poco vuelven a la actividad tras vacaciones para prepararse rumbo al Apertura 2019 con la meta puesta en alejarse de los fantasmas del descenso.

En este sentido, el arquero Raúl Gudiño decidió recortar sus días de descanso para reportar con el equipo tapatío que dirige Tomás Boy.

Y es que, con el fichaje de Antonio Rodríguez al conjunto rojiblanco, Gudiño no tiene asegurado el puesto titular en la portería, responsabilidad que ha tenido en los últimos dos torneos.

También con los porteros sigue entrenando Miguel Jiménez, quien no ha sido acomodado en otro equipo más allá de que no entra en planes de Chivas. Tampoco entra en planes Luis Madrigal, quien de la misma forma sigue trabajando con el rebaño al no encontrarle nuevo equipo.

A su vez, en Valle Verde esperan la incorporación de Oswaldo Alanís y de Oribe Peralta, este último, refuerzo de lujo que viene de las Águilas del América.

Cabe recordar que las Chivas jugarán en su pretemporada ante equipos como Boca Juniors, RIver Plate, Fiorentina, Benfica y Atlético de Madrid.