Regidores analizan modificaciones al Coremun

Será la próxima semana cuando los regidores de la Comisión de Movilidad en el Cabildo Poblano aprobarán modificaciones al Código Reglamentario Municipal (Coremun) para prohibir vueltas a la derecha, establecer el programa 1x1 y reducir velocidades de 70 a 50 y de 50 a 30 kilómetros por hora.

Y es que en entrevista el Regidor y Presidente de la Comisión de Movilidad Eduardo Covián Carrizales señaló que todas éstas modificaciones son para reducir la muertes y atropellamientos, mismas que forman parte del programa "Visión Cero".

Hay que recordar que la entrada en vigor será después de que se apruebe en cabildo y una vez publicada en el diario oficial del estado.

“La meta es que nadie sufra en su integridad física, lo dijimos en un principio: no hay temas vetados, no vamos a caer en lo que se hacía antes. El 1x1, vueltas a la derecha y ahora lo estamos concretando, no hay nada decidido, se presenta el proyecto y lo valoraremos”.