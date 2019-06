Totti abandona a la Roma en su cargo directivo

El histórico jugador de la AS Roma, Francesco Totti, dimitió a su puesto de directivo en el club italiano arremetiendo contra los propietarios del club.

En conferencia de prensa, Totti, quien trabajaba como directivo del Roma desde 2017, calificó su decisión como extremadamente "dolorosa" causada por la compañía propietaria, que, dijo, es "el mal" de la entidad.

Como jugador, Francisco Totti disputó 786 partidos en 25 años, aunque quizá pudieron ser más años luego de que el jugador explicó que “se me forzó a parar de jugar”.

"Todos sabemos que se me forzó a parar de jugar. Entré en la directiva con mucha humildad porque para mí era una novedad. Se me prometieron muchas cosas, pero ninguna ha sido mantenida. Luego pasa el tiempo, razoné y entendí que no quería seguir a disposición de personas que nunca me han querido en ese rol", agregó.