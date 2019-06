Pedro Almodóvar recibirá un homenaje en el Festival de Venecia

Hace unas semanas, el realizador español Pedro Almodóvar triunfaba en la pasada edición del Festival de Cannes gracias a su último filme Dolor y gloria (2019) en donde vuelvo a colaborar con Antonio Banderas.

Esta película formará parte de la selección especial de la edición 76 del Festival de Venecia. En este mismo certamen, Almodóvar recibirá el León de Oro honorífico por su trayectoria cinematográfica que supera los 45 años.

El Festival de Venecia 2019 se llevará a cabo del próximo 28 de agosto hasta el 7 de septiembre. Este evento fílmico es uno muy especial para el español porque desde el inicio de su trayectoria ha sido un sitio importante para la proyección de sus largometrajes.

“Estoy muy emocionado y honrado con este regalo que es el León de Oro. Tengo grandes recuerdos de Venecia. La Mostra de Venecia supuso mi bautismo internacional y fue una experiencia maravillosa. Con mi cinta Entre tinieblas (1983) fue la primera vez que una de mis películas viajaba fuera de España”, mencionó Pedro Almodóvar en entrevista.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/PedroAlmod%C3%B3var?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PedroAlmodóvar</a> to be awarded the <a href="https://twitter.com/hashtag/GoldenLion?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GoldenLion</a> for Lifetime Achievement of the <a href="https://twitter.com/hashtag/BiennaleCinema2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BiennaleCinema2019</a>! The great Spanish director will receive the award during the next Venice International Film Festival <br>(28.08 - 07.09) <a href="https://twitter.com/hashtag/Venezia76?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezia76</a> read more → <a href="https://t.co/KMDNkFpWE0">https://t.co/KMDNkFpWE0</a> <a href="https://t.co/B9h8pbdK4U">pic.twitter.com/B9h8pbdK4U</a></p>— Biennale di Venezia (@la_Biennale) <a href="https://twitter.com/la_Biennale/status/1139475414022311938?ref_src=twsrc%5Etfw">14 de junio de 2019</a></blockquote>

Desde los inicios de Pedro Almodóvar en la industria del cine demostró ser uno de los directores más influyentes de su generación. Su trayectoria ha estado marcada por una estética propia y el reconocimiento internacional.

Esta carrera está concretizada en su última cinta Dolor y gloria que funge indirectamente como un filme autobiográfico. El personaje principal llamado Salvador Mallo, interpretado por Antonio Banderas, está inspirado en su vida.

El director del Festival de Venecia, Alberto Barrera, emitió un comunicado donde se congratula por otorgar la presea a una personalidad como la de Almodóvar, cuya influencia solo es equiparable con otro emblemático cineasta español como Luis Buñuel.