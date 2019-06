ESPECIAL: Las 6 frases para entender el genio de Carlos Monsiváis

Carlos Monsiváis es recordado como una de las grandes figuras culturales del Siglo XX en México, un pensador ilustre y un escritor de pluma sincera. El nacido en la capital del país en 1938 se convirtió en uno de los intelectuales más queridos, no solo por otras grandes mentes latinoamericanas sino por toda la población en general.

La inquietud de Monsi por las letras inició desde muy joven; prueba de ello, su colaboración en suplementos culturales y medios periodísticos mexicanos. Estudió en la Facultad de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de que también pasó por el Seminario Teológico Presbiteriano de México y el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard.

Su pluma colaboró en los principales diarios a nivel nacional, tales como Novedades, El Día, Excélsior, Unomásuno, La Jornada y El Universal, sumado a que fue editorialista en varios medios de comunicación. Su pasión por la palabra escrita, su sinceridad y agilidad para comunicar, siempre complació a sus lectores.

Monsiváis tenía una postura muy crítica sobre la realidad, algo que era visible desde el inicio de su carrera periodística. Por ello, presentó su visión de los diferentes fenómenos que tenían impacto en la sociedad, desde los literarios hasta los culturales. Siempre alzó la voz contra el autoritarismo y lo dictado por el “orden establecido”.

La figura de Carlos Monsiváis alcanzó otros espacios de la cultura más allá de los libros. Durante más de diez años dirigió el programa El cine y la crítica en Radio UNAM, además de que llegó a participar como actor en películas como Un alma pura, Tajimara, En este pueblo no hay ladrones, Los caifanes, Las visitaciones del diablo, Zapata y La guerrera vengadora 2.

La mayor parte de su obra fueron la crónica y el ensayo, aunque también escribió cuentos, fábulas, aforismos, dando muestra de su tremenda versatilidad. Entre las principales características de su obra está su tono marcado por un humor ácido, irónico y lleno de sátira.

En el marco del noveno aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, Sexenio presenta seis frases del genio que todo mundo admiraba, el hombre que siempre tenía algo que decir.

- Muchos dicen que he cumplido con mi deber, y a mí, me da mucho gusto no haber cumplido ni con la mínima parte de él, para desgracia o fortuna de esta patria.

- ¿Hasta qué punto es responsable de sus actos una persona abandonada, sin recursos ni capacidad específica, enloquecida por los malos tratos, la indiferencia y la imposibilidad de alimentar a los suyos?

- El subdesarrollo es no poder mirarse en el espejo por miedo a no reflejar.

- No puedo hacer un resumen de mi vida porque está conformada por varias épocas y circunstancias, libros, amistades y pleitos, y eso, solo admite resúmenes parciales.

- Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso.

- La apuesta por la transformación política encuentra su mayor aliado en el campo de lo cultural. Si no se da la batalla cultural se puede perder la batalla política.