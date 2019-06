Juez levanta suspensión que impedía arrestar a hermana de Emilio Lozoya

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirectivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), podría ser arrestada por la Fiscalía General de la República (FGR), esto después de que un juez federal levantara la suspensión que impedía su detención por el delito de lavado de dinero.

El juez octavo de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la Ciudad de México revocó el recurso que le había sido previamente concedido por el Juez Décimo Cuarto de Distrito. Al igual que sucedió con el propio Emilio Lozoya, no cumplió con los requisitos que le habían sido fijados para que siguiera beneficiándose de dicha protección.

“Toda vez que la quejosa incumplió con todos los postulados impuestos por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, se deja sin efectos la suspensión definitiva (…) por lo que consecuentemente las autoridades responsables están en aptitud de ejecutar el acto reclamado”, dicta el fallo.

De esta manera, tanto Emilio Lozoya Austin como su hermana Gilda Susana Lozoya Austin podrían ser detenidos en cualquier momento por elementos de la FGR. En el caso de la segunda, es acusada de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de la compra de un inmueble en 2012.

Previamente, Lozoya explicó que decidió no cumplir con los requisitos estipulados para conservar dicha protección porque no estaban puestas las condiciones para garantizar que no sería detenido de forma irregular.

El abogado del exdirector de Pemex, Javier Coello, aseguró que Lozoya Austin no será arrestado porque nadie lo va a encontrar, pero recalcó que por el momento el juicio de amparo continúa y presentarán todas sus pruebas para reclamar que la FGR jamás los citó para defenderse conforme lo marca la ley.