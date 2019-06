Tengo que estar de pie: Raquel Bigorra

La presentadora Raquel Bigorra decidió hablar sobre las acusaciones contra su persona realizadas por Daniel Bisogno y múltiples figuras del espectáculo, después de que se revelara que fue la cubana quien vendió material privado a las publicaciones de espectáculos.

La conductora aprovechó el programa Tu Casa TV en Directo para hablar sobre la polémica en la que se encuentra envuelta, ya que ha sido tachada de mala amiga, traidora y un sinfín de calificativos por parte de varios miembros de la farándula.

“Viví algo muy fuerte el pasado viernes y no lo puedo pasar por alto y decir que no pasa nada. La casa donde uno trabaja no la quiero ensuciar con este tema, pero eso sí, quiero agradecer todo el apoyo a mis compañeros, quienes estuvieron conmigo todo el fin de semana, y se los agradezco porque fue un fin de semana muy complicado, porque fue mi cumpleaños y el Día del Padre, pero voy a encontrar el momento, pues estoy procesando todo esto”, señaló.