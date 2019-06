Esta es la emotiva carta que escribió la hija de Edith González

El fallecimiento sorpresivo de Edith González causó mucho pesar en el mundo del espectáculo, pero nada comparable con el doloroso golpe que representó para toda su familia.

En el programa Ventaneando, el hermano de la actriz, Víctor Manuel, compartió una carta que escribió la hija de Edith González para despedir a quien fuera su compañera y mejor amiga de aventuras.

“Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña me acuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar, siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar”, afirma.