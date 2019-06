Estados Unidos no ha solicitado información sobre caso Fertinal: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este martes que el Gobierno de Estados Unidos no ha solicitado información relacionada a la compra de la planta Fertinal por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después de que el diario El Universal revelara que el expresidente Enrique Peña Nieto habría autorizado la operación de compraventa a un precio excesivo, el mandatario nacional precisó que no ha llegado ninguna solicitud por parte del Departamento de Justicia del país vecino.

“No conozco esta información [del diario El Universal], no tengo elementos para opinar. No sabemos [si el acuerdo de compra pasó por las manos del expresidente], es muy difícil que el Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”, comentó en conferencia de prensa.