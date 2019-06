'Annabelle 3' podría presentar el próximo spin off de 'El Conjuro'

A escasos días para el estreno de Annabelle 3: Viene a casa (2019), cinta que marcaría el fin de la serie fílmica enfocada en la muñeca diabólica, sus creadores y casas productoras ya piensan en el futuro del Universo de El Conjuro.

La tercera cinta de Annabelle presentará con lujo de detalle todos los artefactos que componen el museo sobrenatural de los Warren. Como se ha mencionado en los avances promocionales de la cinta, este sitio contiene un sinfín de objetos poseídos, malditos o que han sido utilizados en algún ritual, todos ellos poseedores de entes maliciosos.

Por lo tanto, es bastante posible que Annabelle 3: Viene a casa anticipe el próximo spin off de la franquicia El Conjuro. Uno de los artículos que más han llamado la atención de los fanáticos es un el presentado en el segundo tráiler, un dibujo nombrado El Barquero que en segundos posteriores tiene varias menciones y cuadros sobre él.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">When <a href="https://twitter.com/hashtag/AnnabelleComesHome?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AnnabelleComesHome</a>, the <a href="https://twitter.com/hashtag/Ferryman?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ferryman</a> will take a new toll. Keep an eye on our social profiles for a first look at our Ferryman costume coming soon, and get your tickets for <a href="https://twitter.com/hashtag/AnnabelleComesHome?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AnnabelleComesHome</a> now!!! <a href="https://t.co/b7a0qqceMI">pic.twitter.com/b7a0qqceMI</a></p>— Rubie's Costume Co. (@RubiesCostumeCo) <a href="https://twitter.com/RubiesCostumeCo/status/1138231139175456768?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de junio de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ante esta incógnita, el director y guionista de Annabelle 3, Gary Dauberman, fue cuestionado sobre El Barquero a lo que respondió que el encapuchado con monedas sobre los ojos no solo está inspirado en el personaje de la mitología griega Caronte, sino que es una de las leyendas que más le causan interés, fascinación y temor.

“Una de las cosas que más me estremecen cuando estoy en internet son esas fotos de cadáveres con monedas en los ojos para pagarle al barquero. Tiene mucho que ver con la parca, Caronte y este tipo de cosas, por lo que me interesó profundizar en ello”, mencionó Dauberman en entrevista con Entertainment Weekly.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oUEyHqlZndE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

De los diversos fantasmas, demonios y espíritus que aparecerán en Annabelle 3: Viene a casa, la producción ha dado énfasis a la figura de El Barquero. ¿Será que Warner planea que el próximo spin off de El Conjuro esté enfocado en este personaje?