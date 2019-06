Ayuntamiento denuncia a ambulantes

La Presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco, señaló que ya fueron denunciados los ambulantes que este fin de semana agredieron a varios inspectores de vía pública.

Y es que los inspectores, en cumplimiento de su trabajo al retirar mercancía con peces que se comercializaban en la zona de la 8 poniente entre 7 y 5 norte, fueron agredidos.

En este sentido, la alcaldesa dijo que se tiene identificados a los ambulantes, aunque desconoce la agrupación a la que pertenecen.

“En estos momentos no sé decirte cuál, en casos ha sido una persona no la organización, pero sí los tenemos identificados. La dinámica de enfrentamiento ha sido histórica, en esta ocasión no está ocurriendo así, que haya muertos o heridos, hay agresiones, ha sido las mínimas contra lo que se hacía, dejando constancia con la denuncia”.