AMLO no se calla respecto al Aeropuerto de Santa Lucía

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en el caso de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, en todo momento ejercerá su derecho a la Libertad de Expresión.

La postura del primer mandatario llega luego que una asociación de abogados pidió en una manifestación que no se toque ese tema de forma abierta para no generar incertidumbre.

“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar pues voy a ser más claro”, resaltó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.