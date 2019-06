QUÉPASA: Bella Thorne publica 'nudes' para librarse de extorsión

La joven influencer, Bella Thorne, vivió un momento de crisis después de que alguien tratara de extorsionarla con la publicación de unas fotografías donde aparece desnuda, sin embargo, sorprendió a todos con su respuesta.

La también actriz no quiso prestarse al juego de la negociación, ni mucho menos a suplicarle al extorsionador que no difundiera las imágenes. En cambio, le dio la vuelta a la situación y decidió publicar las polémicas fotografías en su cuenta de Twitter.

Thorne entendió que si se prestaba una vez a la manipulación y aceptaba darle dinero al agresor podía entrar en un círculo de nunca acabar, ya que no podía confiar en la calidad moral de alguien que pretendía sacar dinero de esa manera tan sucia.

“Ayer, como todos ustedes saben, toda mi información fue pirateada, durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos. Me siento mal, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Me ha enviado varias fotos de desnudos de otras celebridades, no se detendrá conmigo ni con ellas, simplemente seguirá”, expuso.