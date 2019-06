Emilio Lozoya podría ser arrestado por lavado de dinero

Un juez federal emitió este lunes una orden que anula la suspensión definitiva en favor de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es acusado de lavado de dinero. De esta manera, podría ser detenido por las autoridades mexicanas en cualquier momento.

El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia pena señaló que Lozoya Austin violó todas las condiciones que le fueron impuestas para que pudiera conservar la suspensión definitiva vigente, la cual le había sido concedida con anterioridad.

“Toda vez que el quejoso incumplió con todos los postulados impuestos por este juzgado federal, se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida”, precisó el magistrado.

Entre los requerimientos para que se esta orden no fuera anulada estaba que Lozoya acudiera a comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte, quien previamente había ordenado detenerlo por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

Asimismo, el exdirectivo de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no se presentó ante el juez de amparo a firmar los días lunes entre las 10:00 y 14:00 horas locales, ni a presentar una garantía económica de 500 mil pesos.

El pasado 10 de junio, Lozoya informó que había tomado la decisión de no comparecer ante un juez de control porque no existían condiciones firmes que garantizaran que no iba a ser aprehendido de forma irregular por las autoridades.

La suspensión de este recurso permite a los integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo la aprehensión de quien estuviera enfrente de Pemex durante la gestión anterior, actualmente señalado por lavado de dinero y por sus vínculos con el escándalo Odebrecht.