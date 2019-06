AMLO perfila plan nacional contra la trata de personas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que su gobierno presentará un plan nacional contra la trata de personas; aclaró que seguirán la misma filosofía que han implementado en otros programas sociales, entregando los apoyos de manera directa a las personas afectadas.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el tráfico de personas migrantes rumbo a Estados Unidos deja recursos a los criminales de aproximadamente 69 millones de pesos.

El exjefe del Gobierno de la Ciudad de México añadió que la administración protegerá a las víctimas de trata de personas e impondrá las sanciones correspondientes a quienes estén involucrados.

“Decir a los transportistas que se llegará a la extinción de dominio de ser necesario porque hay quienes basta con decir que no sabían y eludir responsabilidades, supongamos que hubiera existido un accidente, dirían que no sabían, pero la ley marca que no es suficiente con decir que no se sabe porque si no supieran deberían de hacer una denuncia y no la hay, es evidente que es lucrativo”, comentó.