Es el tiempo para demostrar que sí sabemos gobernar: Antorcha

Más de 10 mil plenistas de los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala, se dieron cita en el Centro Expositor de Puebla, para escuchar una conferencia impartida por el vocero nacional del Movimiento Antorchista, Homero Aguirre Enríquez, acerca de las tareas de los líderes ante la política del gobierno federal de querer desaparecer a la organización.

Explicó que Antorcha es la organización popular más grande de todo el país, y que desde su inicio planteó el problema de la mala distribución de la riqueza, por lo que Antorcha surge como una necesidad para resolver este problema y la única manera es crear una gran fuerza social organizada que llegue al poder y cambie la política económica del país.

“Antorcha es una necesidad de este país, Antorcha surge necesariamente como resultado de los problemas que enfrenta el país, si todo mundo tuviera agua, drenaje, pavimentación, luz, vivienda, trabajo digno, salud, y fuéramos a una plaza a decirle a la gente que es lo que necesitamos, dirían que somos locos, pero Antorcha surge porque vivimos en un país en donde se carece que todo lo mencionado, donde no hay una buena redistribución de la riqueza, sólo se queda en la manos de muy pocas personas".

De igual manera, mencionó que la lucha de la organización no ha sido nada fácil, pues en los inicios de Antorcha eran 30 personas nada más, "y se podrían burlar de nosotros, pero poco después ya no eran 30, ya eran más y se ganaron las elecciones de Tecomatlán, y convirtieron a Tecomatlán en un símbolo nacional de lo que se puede hacer con un pueblito marginado y humillado, lo han convertido en una ciudad modelo a seguir, a Tecomatlán lo presumimos hasta en los rincones de todos lados, y no nos da vergüenza ni nada, gobernamos municipios muy grandes, y podemos decirle a los que tanto nos critican que Antorcha sí sabe gobernar, y ellos no".

En este contexto, afirmó que el presidente de la república lanza acusaciones contra la organización, llamándola "Antorcha Mundial", además la acusa de quedarse con el dinero de los programas y pedir "moches", por lo que hizo un llamado de manera enérgica a Andrés Manuel López Obrador de frenar su campaña de desprestigio contra la organización, pues sólo son calumnias.

Desde que se creó la organización -explicó- hemos sido atacados por la gente del poder a la que le incomodan las actividades que hacemos cotidianamente, han hecho todo lo necesario para frenar a Antorcha, la diferencia es que nunca en la historia un presidente de la República se había referido explícitamente a la organización.

Por lo que aseguró que se viene una política de ataques y "lo que tenemos que hacer es que todos los antorchistas deben estar dispuestos a ir a un evento de López Obrador, y decirle con todo respeto que miente, miente, señor presidente, no oirá por parte de nosotros los antorchistas ninguna injuria, ni nada que lo ofenda, porque le vamos a demostrar que el pueblo organizado es valiente, así pasemos 6 años, nos vamos a tardar el tiempo que sea necesario, y vamos a seguir organizándonos porque es un derecho de todo ciudadano, es el tiempo para demostrar a todo mundo que Antorcha sí sabe gobernar, es el tiempo de Antorcha, no se asusten, con obras o sin obras vamos a seguir adelante, no vamos a tirar la bandera de Antorcha".

Por último, pidió a los asistentes que "así como vencimos la adversidad cuando éramos pocos, vamos a vencerla ahora que somos más fuertes, no tenemos por qué acobardarnos, si el presidente quiere llevar la fiesta en paz, nosotros también, no andamos buscando pleitos, pero no vamos a permitir que nos siga calumniando y negando soluciones".

El evento concluyó con un banquete cultural donde se presentó poesía coral y danza, a cargo de los colonos del norte y sur de la capital.