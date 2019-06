Garantiza Barbosa una administración con visión de inclusión total

En el tercer día de la gira del agradecimiento, Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo del estado de Puebla, aseguró desde este municipio que gobernará con visión de inclusión total.

“Vengo a hablarles con una visión del que va a gobernar, la campaña se acabó y ahora debemos tener una visión de inclusión total de todas y todos los poblanos”.

Barbosa Huerta señaló que su discurso de reconciliación y unidad por Puebla llegó a los poblanos porque eso es lo que anhelan, y ahora es el momento de trabajar intensamente para hacerlo realidad.

Informó que la ruta del gobierno que encabezará a partir de agosto será primero de reconocer que hay un desencanto en la ciudadanía por la política, lo cual se vio reflejado en la baja participación en las urnas; “no está satisfecha la gente y ante ello debemos responder con nuevas formas de hacer política gubernamental”.

El gobernador electo reiteró que su gestión será de rostro ciudadano y humano, cercana a la gente.

“Ese es el estilo que va a tener el gobierno del estado y es el estilo que les voy a pedir a todos los ayuntamientos que tengan en cada ámbito de su gobierno”.

Nadie meterá cuchara en la integración de mi gabinete

Durante su mensaje en el municipio de Tecamachalco, Miguel Barbosa Huerta comentó que este domingo fue anunciado parte de su equipo de transición.

“De ellos ya informé cinco nombres sobre integrantes del gabinete, otros serán parte del gobierno, pero no ocuparán secretarías; estamos trabajando con mucho cuidado; hoy sí no duermo y ando resolviendo cosas muy autónomo”, dijo Barbosa Huerta al precisar que no está dejando que nadie meta su cuchara en este tema.

Por otro lado, anunció en este su tercer día de la gira del agradecimiento, que dado que el gobierno del estado cuenta con pocos recursos pedirá el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a fin de poder llevar a cabo los proyectos estratégicos de cada región, “la gente debe sentir que estamos haciendo las cosas de forma diferente”.

Adelantó que una de sus primeras peticiones será una bolsa de recursos que permita la rehabilitación de la red carretera de Puebla, que se encuentra en ruinas, y que provoca una deficiente comunicación de la gente.

De igual manera reveló que la siguiente semana anunciará su plan en materia de seguridad pública, el cual contempla la reestructuración de las policías estatal y municipales, el sistema de procuración de justicia y el sistema penitenciario.

“Ya les he dicho a los alcaldes que requiero su colaboración, que vamos a hacer equipo para que juntos seamos los responsables de la seguridad pública, no vamos a darle vuelta al asunto buscando culpables, coordinación total federación, estado y municipios”.

Para concluir, el gobernador electo reiteró que se destinará al campo el 5 por ciento del presupuesto estatal, lo cual permitirá contar con programas propios que reactiven este sector.