EquipoDeTransición Guillermo José Ruiz-Argüelles

El doctor Guillermo José Ruiz-Argüelles será el próximo titular de la Secretaría de Salud del estado de Puebla y forma parte del Equipo de Transición que conformó el gobernador electo Miguel Barbosa Huerta.

Destacado médico hematólogo e investigador Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, certificado por los Consejos Mexicanos de Medicina Interna y de Hematología e investigador becario post doctoral por la Fogarty Foundation en el Departamento de Hematología de la Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Estados Unidos.

El doctor Ruiz-Argüelles ha sido multipremiado con reconocimientos nacionales e internacionales como Investigación Inmunológica de la Academia Nacional de Medicina, alumno distinguido de la Clínica Mayo, fue Premio Nacional de Oncología en el 2004 en el área de hematología.

Carso-Funsalud en diversos años en el área de trasplantes de órganos Master of the American College of Physicians, correceptor del Premio Distinguished Service Award, por el Center for International Blood and Marrow Traspalntation Research.

Ha hecho innumerables publicaciones especializadas y es miembro de comités editoriales de revistas médicas tanto mexicanas como internacionales.

Dentro de su experiencia profesional, destaca ser Director General del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla. Miembro de la Junta de Gobierno de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Cancerología, vicepresidente del Colegio Poblano de Trasplantes.

Miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III y de la Academia Mexicana de Ciencias, Comisión de Investigación en Salud de México, entre otros más.