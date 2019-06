AMLO prevé rescate de plantas petroquímicas de Pemex

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este domingo que su gobierno diseñará un plan para el rescate de las plantas petroquímicas del país, las cuales se encuentran sumidas en el completo abandono.

Previo al evento que celebró en el municipio de Camargo, Chihuahua, advirtió que es necesario que México recupere su capacidad producción de fertilizantes para que esto impacte en un fortalecimiento del campo nacional.

Obrador señaló que las plantas petroquímicas fueron abandonas desde hace aproximadamente 17 años cuando estaba en el poder Vicente Fox Quesada. Este anuncio lo realizó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

López Obrador indicó que el objetivo es que México deje de comprar alimento y demostrar que se puede ser autosuficiente con una política correcta.

El titular del Ejecutivo Federal aclaró que si este plan requiere de una estrategia que vaya más allá del sexenio se optará por no iniciar las construcciones, debido a que no quiere caer en las mismas prácticas de gobiernos anteriores.

“Estamos midiendo el tiempo porque no quiero empezar nada que no podamos terminar en este sexenio (…) Si lo podemos hacer en tres, cuatro años, va, si se nos pasa a cinco años y tenemos problemas de no concluir las obras, mejor no. Estamos padeciendo el tiradero de obras que nos dejaron, cientos de obras de todo tipo en el país”, concluyó.