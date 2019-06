QUÉPASA: Los mejores memes para celebrar el Día del Padre

Los tuiteros no pasaron por alto que este domingo se celebra el Día del Padre, una fiesta que reunirá a millones de familias en México alrededor de la mesa o en una sana convivencia para reconocer la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos.

Esta festividad cae el 19 de marzo conforme a la tradición católica europea, esto por tratarse del Día de San José, el padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, la mayoría de los países iberoamericanos y algunas naciones europeas lo conmemoran el tercer domingo de junio.

Durante esta jornada, es una costumbre entregar regalos a los padres u organizarles una comida con la familia; incluso hay quienes que parten pastel como si se tratara de un cumpleaños.

Por supuesto, el Día del Padre se hizo presente en las redes sociales con una serie de hashtags que invitaron a los usuarios a realizar publicaciones llenas de creatividad.

Desde muy temprano, se posicionaron tendencias como #MiPapiMeDijo, el hashtag ideal para que los tuiteros dieran rienda suelta a su imaginación y se lanzaran a escribir mensajes “memorables”.

A continuación, Sexenio recopila algunos de los mensajes más creativos y divertidos que de los tuiteros, aquellos que merecen una mención honorífica.

#MiPapiMeDijo “Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia si un extraño ofrece llevarte, te subes” pic.twitter.com/93yM6B6LKA — Simpsonito is the Shit (@SimpsonitoMX) 16 de junio de 2019

#MiPapiMeDijo: Ah no, no me dijo nada porque no vivió conmigo. JAJAJA ¡Que triste! pic.twitter.com/I4DBTP1Nj6 — José Martín Crespo (@MartinDiCrespo) 16 de junio de 2019