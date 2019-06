Lesbianas golpeadas en Londres hablan del infierno que vivieron

La uruguaya Melania Geymonat se convirtió en un rostro conocido a nivel global de la peor forma posible, después de que se divulgara la brutal golpiza que recibió de parte de un grupo de hombres en Londres, Reino Unido, cuando viajaba a bordo de un autobús en compañía de su pareja.

En entrevista para Channel 4, Geymonat reveló cuáles son sus sentimientos actualmente después del trauma que le produjo aquel episodio.

El caso de Geymonat puso sobre la mesa uno de los flagelos que golpean a Reino Unido, pues la joven reveló que varios de sus amigos uruguayos le han aconsejado que se vaya de Londres por la violencia contra homosexuales.

“Me dicen que me vaya de este país”, reveló en otra entrevista para The Times.

Posteriormente, recordó a detalle lo que sucedió la madrugada del 30 de mayo en aquel autobús que iba rumbo a Camden.

Chris recordó que las agresiones verbales se convirtieron en un intercambio de golpes donde ellas poco pudieron hacer porque eran varios hombres.

“Entonces comenzó la pelea. No sé cómo pasamos de pelear en la parte de arriba del autobús a la parte de abajo, pero en ese lapso tomaron mi teléfono y su bolso, y escaparon del autobús (…) Me hace enfadar que esto no sea nuevo. Se están cometiendo más crímenes de odio y nosotras solo somos una anécdota (…) Me gustaría que la gente pudiera sacar de esto que los derechos de muchas personas están en riesgo y que la seguridad básica de muchas personas está en riesgo (…) Quisiera que la gente se anime a pararse frente a quienes se sienten envalentonados. Las personas deberían defenderse a sí mismos y a los demás”, dijo.