México no quiere la guerra comercial con Estados Unidos: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración logró anular la amenaza de los aranceles que pretendía imponer el gobierno de Donald Trump contra todos los productos mexicanos.

El mandatario aceptó que el anuncio del polémico mandatario estadounidense abrió paso a una crisis pasajera que habría causado afectaciones a la economía nacional y de toda la región. Sin embargo, celebró los resultados de la negociación.

Ante las personas que alzaron la voz sobre la nueva estrategia migratoria, López Obrador aseguró que su gobierno no quiere tener un conflicto abierto con Estados Unidos, pero recalcó que tampoco está a favor de las medidas coercitivas para atender el flujo masivo de migrantes originarios de Centroamérica.

“No queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y menos con el pueblo estadounidense (…) eso se lo he dicho en dos o tres ocasiones al presidente Donald Trump porque no nos conviene el pleito ni la confrontación (…) no se puede atender así un asunto tan delicado. Nosotros no queremos la guerra comercial con Estados Unidos”, agregó.