Philippe Coutinho acepta que le ha fallado a la afición del Barcelona

Philippe Coutinho se echó al equipo al hombro en el debut de Brasil frente a Bolivia en la Copa América 2019. El jugador del Barcelona se despachó con dos goles e hizo olvidar que Neymar no estaba sobre el terreno de juego.

El futbolista festejó sus goles por todo lo alto debido a que no ha tenido la temporada más sencilla del mundo. Durante todos estos meses, no ha logrado hacerse de la titularidad en su club y ha quedado a deber en la mayoría de los partidos.

Pero el que salió ante Bolivia era otro Coutinho, un jugador alegre y que deseaba explotar con toda su furia. Tomó la pelota en el penalti y clavó el primer gol del certamen. Solo tres minutos después marcó el segundo, el cual le dio la tranquilidad a Brasil para manejar el resultado y descontar de nueva cuenta para cerrar con goleada en su debut.

Al término del encuentro, Coutinho habló para Marca y reconoció que les ha quedado a deber mucho a todos los aficionados del Barcelona.

“No tengo mucho que decirles. Estoy agradecido por todo el apoyo que siempre me han dado. He pasado momentos difíciles porque dentro del campo no he rendido como esperaban, pero el futbol es así, y estoy trabajando para mejorar”, declaró.