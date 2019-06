Craig Mazin descarta por completo una secuela de 'Chernobyl'

A escasos días del estreno de Chernobyl (2019) rápidamente se convirtió en la mejor ficción valorada en la historia de la televisión estadounidense. El episodio final de la laureada ficción de HBO se estrenó el pasado 3 de junio.

Ante esto, muchos fanáticos de la serie creada por Craig Mazin han manifestado su anhelo por una continuación del drama histórico que relata los acontecimientos posteriores al peor desastre nuclear de la historia registrado en 1986 y sucedido en un poblado de la entonces Unión Soviética.

Ante tantas solicitudes sobre una secuela de Chernobyl, el productor de televisión y guionista descartó cualquier posibilidad para realizarla, aseverando que la producción original de HBO se diseño como una serie limitada. Sin embargo, manifestó que le encantaría realizar una antología sobre los aspectos cotidianos de la Unión Soviética.

Craig Mazin afirmó que lo que le atrajo sobre el desastre de Chernóbil no fue la catástrofe como tal, sino que fue la complejidad de la estructura social, política y operativa de los soviéticos. En este sentido, el productor estaría fascinado por volver a realizar algo sobre esta nación ahora extinta.

“El desastre no es lo que me atrajo a Chernobyl, fueron más bien sus detalles. Si fuera a continuar esto antológicamente, probablemente sería con una investigación de otro aspecto de la vida soviética. Soy un niño de los años 70 y 80. Mi vida fue moldeada por la existencia de una nación que no existe. Quiero saber más sobre eso”, mencionó Craig Mazin en entrevista.