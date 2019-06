Boletos para ver a Yalitza Aparicio en la Guelaguetza eran falsos

A poco más de un mes para el inicio de la celebración más importante de Oaxaca la Guelaguetza, los boletos para asistir al evento ya se han comenzado a vender. Con respecto a las presentaciones especiales en el marco del festival, existía un rumor sobre una aparición de Yalitza Aparicio.

El rumor del cual varios medios de comunicación y sitios de servicios de boletaje hicieron eco, aseveraba que la reciente nominada al Premio Oscar por su actuación estelar en la cinta Roma (2018), participaría en la danza típica de la delegación de su tierra natal Tlaxiaco.

En el sitio oficial de boletaje propuesto por el gobierno de Oaxaca, el costo de una entrada para el 29 de julio a las 5 de la tarde, fecha y hora supuesta para la aparición de Yalitza Aparicio, rondaba entre los mil 50 pesos y mil 300. Esta cantidad se disparaba hasta los 31 mil pesos en algunos sitios de reventa. Ante esta situación, la actriz afirmó que todo ello se trataba de información falsa.

Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza.

No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales. — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) 13 de junio de 2019