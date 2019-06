No les voy a fallar, afirma Barbosa en Huejotzingo

Huejotzingo, Pue.- Tras dejar en claro que es un hombre agradecido, Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo del Estado de Puebla, expresó su compromiso de no fallar como titular del ejecutivo y agregó que cumplirá con todo lo ofrecido durante su campaña.



“Para cumplir necesitamos hacer un gobierno de principios, un gobierno austero, pero sobre todo transparente, que combata la corrupción”, expuso el gobernador electo.



En Huejotzingo, segundo municipio visitado dentro de esta gira de agradecimiento y por la democracia, Miguel Barbosa resaltó que el cumplimiento de sus compromisos se notará una vez que las condiciones de vida de los poblanos empiecen a cambiar.



Al respecto, afirmó que habrá mejores condiciones en materia de seguridad pública alrededor de la vida cotidiana de los poblanos, “paz y seguridad en torno de su vida; que no vivan con sobresaltos y que sepan que hay una autoridad que efectivamente ésta disolviendo a las bandas criminales”.



En este encuentro, el gobernador electo aseguró que la zona de Huejotzingo tendrá mejores apoyos para el campo y el comercio, así como en materia de emprendimiento y sobre todo en sus corredores industriales.



Miguel Barbosa añadió que se vigilará al sistema de justicia para que se atienda de forma eficiente a los poblanos, esclareciendo los delitos y castigando a los delincuentes, “los poblanos tienen que vivir mejor, acá tiene que haber justicia y para ello vamos a transformar la vida pública del estado”.



En su mensaje, Barbosa Huerta reiteró que como gobernador del estado modificará las formas de hacer política dado que la gente se encuentra a disgusto de cómo se ha ejercido el poder público.



“Vamos a hacer cosas distintas, muy ciudadanas y cercanas a la gente”, dijo el gobernador electo al resaltar que las autoridades no pueden ni deben ser secuestradas por ningún grupo de intereses particulares.



Finalmente, en este municipio reiteró que junto con los presidentes municipales se conformará un solo frente para atender los reclamos de los pobladores de manera inmediata y precisa.