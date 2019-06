Ron Howard reflexiona sobre el fracaso en recaudación de 'Han Solo'

Más de un año ha transcurrido desde el estreno mundial de Han Solo: Una historia de Star Wars (2018) y su estrepitoso fracaso en recaudación global. Las finanzas de la segunda producción derivada de la franquicia galáctica hicieron que su casa productora se replanteara severamente sus procedimientos.

Con un costo de producción aproximado en los 300 millones de dólares, sin contar gastos en publicidad, y una taquilla mundial de 392 millones, Han Solo: Una historia de Star Wars es el peor descalabro económico de la saga creada por George Lucas.

Ante esta situación, su director Ron Howard aún se manifiesta satisfecho con lo logrado en el aspecto cinematográfico y narrativo. Sin embargo, el aspecto monetario más allá de decepcionarle, le ha generado un replanteamiento reflexivo sobe su carrera.

Así lo manifestó Ron Howard durante su participación en el programa radiofónico Happy Sad Confused donde resaltó tanto las bondades de su cinta como los aspectos a mejorar. También se planteó la serie de factores que afectaron directa o indirectamente la recaudación del filme.

“Me siento bien con lo que hice. Me encanta la forma en la que la recibió la audiencia. Por supuesto que me hubiera encantado haberlo hecho mejor en la taquilla, quizás fuese por la fecha de estreno o la idea de volver a una historia que los fans no estaban buscando”, dijo Howard en entrevista.