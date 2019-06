Gobernador de Florida firma ley que extinguirá las ciudades santuario

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se convirtió en blanco de críticas tras firmar una polémica ley que busca acabar con las llamadas ciudades santuario, término utilizado para referirse a aquellas urbes donde no existe persecución contra los migrantes sin documentos.

La norma que signó el alto mando de Florida prohíbe la protección de los migrantes y fuerza a las policías locales a cooperar con las autoridades estatales para que se proceda a su deportación inmediata.

DeSantis aseguró que aceptó signar esta ley para cumplir con una de sus promesas de campaña, la cual era combatir la inmigración ilegal. Entre aplausos de sus seguidores, argumentó que es necesario tomar medidas más radicales para acabar con la crisis que se vive en la frontera.

De esta manera, las fuerzas policíacas de todo el estado de Florida tendrán tres meses a partir del próximo 1 de julio para poner en marcha los mecanismos de cooperación que deriven en el arresto de los indocumentados y su deportación a los países de origen.

Earlier this year, I made a promise that we would ban sanctuary cities in Florida and today we are delivering on that promise. I am proud to sign the bill presented to me by the FL Legislature to uphold the rule of law and ensure that our communities are safe. pic.twitter.com/xKQDOPRBHx — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 14 de junio de 2019