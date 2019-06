Aeropuerto de Santa Lucía estará listo en 2 años: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno para sacar adelante el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, pese a que se ha enfrentado a un par de tropiezos por los fallos recientes del Poder Judicial de la Federación.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario señaló que su administración tiene plena intención de cumplir con el plazo previsto de dos años para tener lista toda la infraestructura, además de que no desatenderán las instalaciones aeroportuarias actuales.

“Vamos a cumplir y en dos años va a estar terminado el nuevo aeropuerto como lo dijimos y no solo eso, ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto, las pistas, no se nota de que se esté trabajando, porque lo estamos haciendo de noche”, señaló.

Sobre las dificultades y reclamos que enfrenta Santa Lucía, López Obrador volvió a decir que existen intereses políticos entre los detractores del proyecto, pero advirtió que los trabajos arrancarán en cuanto se tengan los estudios de impacto ambiental.

“Si sabemos que es la estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley, entonces no pueden (…) Aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, hay instancias, y lo más que lograrían sería demorar el proyecto, es lo único, además si eso lo lograran tendríamos que informar por qué se detiene y quiénes son, no iban a quedar en el anonimato”, declaró.