Jennifer Aniston responde una incógnita de la actualidad de 'FRIENDS'

La base de fanáticos de Friends (1994-2004) es en la actualidad igual o mayor a la cantidad de seguidores que tenía en sus tiempos de emisión. Por ello, la sitcom de Warner es una de las franquicias más solicitadas al momento de considerar nuevas producciones de licencias antiguas.

Los responsables de la ficción han expresado en incontables ocasiones sus escasas aspiraciones para reactivar la serie protagonizada por Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer y Jennifer Aniston.

Esta última opinó que, de darse el caso de continuar la serie en la actualidad, tanto su personaje Rachel Green como su pareja en la mayor parte de la trama Ross Geller seguirían juntos. Además, Aniston afirmó que su hija en la ficción, Emma, estaría a punto de entrar en la universidad.

Así lo manifestó Jennifer Aniston durante un video promocional para el programa Today de la cadena NBC, en donde la presentadora no se pudo contener de cuestionar a la actriz sobre el retorno de la exitosa ficción, de lo cual evitó contestar directamente.

CHECK IT OUT: Jennifer Aniston shares her thoughts on if Ross and Rachel of @FriendsTV would still be together all these years later. More of @NMoralesNBC interview tomorrow on @TODAYshow. pic.twitter.com/Moi275avKS — NBC News PR (@NBCNewsPR) 11 de junio de 2019