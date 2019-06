Estudiante BUAP, campeón de karate en Olimpiada Nacional 2019

Un nuevo triunfo para Javier Terán Díaz, estudiante de la Preparatoria Benito Juárez García, quien ganó la medalla de oro en karate en la Olimpiada Nacional 2019, justa deportiva que tuvo lugar en Tepic, Nayarit, a la que asistieron atletas de distintas disciplinas de todo el país.

El alumno participó en la categoría sub 21, menos de 84 kilogramos, en la que tras ganar a los competidores de Baja California, Colima, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa, obtuvo su pase para la semifinal en la que venció a Yucatán dos puntos a uno. Posteriormente, la final la disputó contra el atleta de Sonora, a quien superó en seis puntos a uno.

Javier afirmó sentirse orgulloso de ganar otra presea más para su preparatoria y para la BUAP. “Al ver los resultados que he obtenido en mi camino como deportista, siento una mezcla de melancolía y felicidad, ya que este es un arduo trabajo no solo de mi parte, sino de mi entrenador (mi padre), así como de mi hermano, quienes siempre me han apoyado”.

El joven de 18 años está a punto de egresar de la preparatoria para continuar con sus estudios universitarios, pero aseguró que seguirá entrenando en el mismo dojo, el de la Benito Juárez, para mejorar su nivel.

Próximamente acudirá a Monterrey, Nuevo León, para el selectivo panamericano en donde competirá en su misma categoría y buscará abrirse paso en la categoría senior.

Ramiro Terán Romero, entrenador del dojo de karate de la prepa Benito Juárez, destacó que en sus dos décadas al frente de este espacio no se había conseguido el resultado de campeones nacionales de una olimpiada, como el de ahora, lo cual los estimula a seguir trabajando para convertir a esta escuela en un bastión del karate.

Además de Javier, Victoria Cruz Romano, alumna de la Facultad de Ciencias Químicas, también participó en esta competencia en la que ganó la medalla de bronce en kata, en la categoría 18-20, luego de vencer al competidor de Quintana Roo. La joven asistirá de igual forma a Monterrey para el selectivo panamericano.