AMLO envía memorándum para bloquear influyentismo familiar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este jueves un memorándum para todas las dependencias de gobierno en el que reitera que ningún miembro de su familia está habilitado para realizar alguna gestión en su nombre, mucho menos para pedir “favores” haciendo uso de su investidura presidencial.

López Obrador precisó que este documento fue girado al secretario del Gobierno Federal, así como a directores de empresas, organismos paraestatales y a todos los servidores públicos en general.

El mandatario reiteró que tiene el firme compromiso de cumplir con sus promesas de campaña, entre las cuales estaba librar al gobierno de cualquier residuo de influyentismo, corrupción y nepotismo.

“Les reitero, no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños, y demás miembros de mi familia cercana o distante”, explicó.

El memorándum publicado este jueves ya había sido anunciado previamente por el mandatario desde el pasado 3 de junio, cuando fijó el compromiso de lanzar este comunicado para garantizar que no habrá influyentismo dentro de la familia presidencial.

“Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”, indicó.