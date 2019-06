El Tri dará un salto de calidad con 'Tata' Martino: Palermo

El director técnico del Pachuca, Martín Palermo, aseguró que la Selección Mexicana vivirá buenos momentos con el Tata Martino al frente, e incluso se animó a pronosticar que dará ese salto de calidad que le falta en los torneos importantes.

El argentino habló bien de su compatriota, pero no dejó fuera de los elogios a los futbolistas mexicanos. A su parecer, existe muchísima calidad en el país como para aspirar a cosas importantes, aunque para ello será necesario cambiar la mentalidad.

“Puede dar un mayor convencimiento, de quizá creer que hay una buena generación y es el momento de creer en eso, uno creería que esta generación termina y hay una que está por comenzar, pero no, está en una etapa de una generación buena y en eso el Tata es quien más está al día a día para tener ese convencimiento y creer en el trabajo y la calidad de los jugadores que hay hoy por hoy compitiendo en Europa y eso lo hará igualar a otras selecciones”, señaló.

Palermo cree que uno de los problemas del Tricolor que le impiden trascender en las competencias internacionales es un sentimiento de inferioridad.

“Siempre creen que las otras selecciones están uno o dos escalones más arriba, pero hay que pensar que esos escalones son más bajos y no se hagan menos que nadie”, agregó.

Finalmente, el exjugador de Boca Juniors prefirió no opinar sobre los futbolistas que se negaron a reportar con la Selección Argentina por problemas internos. Afirmó que no puede emitir un juicio porque no tiene conocimiento de los motivos que llevaron a los futbolistas a rechazar el llamado con la Albiceleste.