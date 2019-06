Boris Johnson, el gran favorito para tomar el lugar de Theresa May

Si Boris Johnson aparecía sobre el papel como el gran favorito para suceder a Theresa May, las primeras votaciones de este jueves lo ratifican como el aspirante con más fuerza para tomar el liderazgo del Partido Conservador y del Gobierno de Reino Unido.

El ejercicio celebrado este día arrojó una victoria clara y contundente a favor del excanciller, además de que tres de los candidatos a Primer Ministro ya fueron eliminados tras registrar los peores niveles de apoyo.

De acuerdo con los datos entregados por el Comité 1922, Boris Johnson se apoderó del primer sitio al registrar 114 votos, lo que representa más de la tercera parte de los 313 diputados conservadores en la Cámara de los Comunes. El respaldo fue arrasador, pues se encuentra muy lejos de su más cercano perseguidor.

El segundo lugar lo obtuvo el actual ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, quien acaparó 43 votos. Finalmente, el tercer sitio fue para el titular del Ministerio de Medio Ambiente, Michael Gove, quien registró 37 sufragios a favor.

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBoris pic.twitter.com/zVBNls2rew — Boris Johnson (@BorisJohnson) 13 de junio de 2019