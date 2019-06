El hincha argentino es mezquino y egoísta: Mario Kempes

El Matador Mario Kempes se destapó en una reciente entrevista donde habló de Lionel Messi, Maradona y la Selección Argentina, sin embargo, llamaron la atención sus declaraciones sobre la hinchada del país sudamericano.

El excampeón del mundo con el cuadro argentino y ahora analista deportivo se mostró crítico sobre la crueldad de los aficionados de su país, para quienes tuvo palabras duras y contundentes por que su pasión suele nublarles el juicio.

“El argentino de por sí es mezquino y egoísta. No entiendo ese entusiasmo que tienen por Maradona una vez retirado y cuando tenemos al mejor del mundo. Así es el argentino, aquel que prefiere mirar atrás porque Messi aún no ganó el campeonato de mundo y olvidarse de que este pibe lo ha ganado todo. Para algunos, Messi no sirve”, comentó.

Kempes defendió a capa y espada al rosarino, incluso cuando ha tenido crisis que lo han llevado a anunciar su retiro de la Selección Argentina.

“Es el mejor del mundo y le doy toda la razón para hacer el pataleo que hace porque tiene derecho, ya que no puede hacerlo todo. No es Supermán, ni Patoruzú. Llega un momento en el que te cansas, si le hacen un gol, la culpa es de él, si un defensor se equivoca, la culpa es de él, todo lo malo que sucede en Argentina es culpa de él”, agregó.

Asimismo, Kempes también opinó sobre el trato del hincha argentino sobre Pipita Huguaín, quien recientemente dijo adiós al combinado nacional por las múltiples protestas y ofensas que recibe de la afición.

“El que no quiera estar en la Selección que se vaya. Si a ti te traen para que hagas goles, no los haces y los erras, por más que pongas ganas, el argentino no te va a perdonar. La Selección te da mucho, pero también te quita tu propio orgullo. Cuando juegas en Argentina los hinchas te matan y no te retiras ¿con la Selección te vas a retirar?”, cuestionó.