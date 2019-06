Bernie Sanders exige liberar a Lula da Silva

El senador estadounidense y aspirante a la Presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, consideró que el sistema de justicia no actuó de manera correcta y conforme a derecho con el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente encarcelado por el delito de corrupción.

Sanders dijo que el sistema judicial del país sudamericano debería liberar al expresidente y desechar su condena de prisión, después de haber calificado su encarcelamiento como una medida irregular en un turbio caso político.

De esta manera, Sanders se sumó a las voces de otros políticos del mundo que piden la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde que se dio a conocer que no podría contender por la Presidencia de Brasil en un proceso que terminó ganando Jair Bolsonaro, varios gobernantes y altos mandos políticos protestaron por un caso que tildaron de represión y persecución política.

El aspirante demócrata recordó que Lula logró cosas importantes cuando estuvo al frente del Gobierno de Brasil, especialmente, la reducción considerable de la pobreza. Asimismo, destacó que el político mantiene sus niveles de popularidad intactos en la nación sudamericana gracias a su gestión responsable.

During his presidency, Lula da Silva oversaw huge reductions in poverty and remains Brazil’s most popular politician. I stand with political and social leaders across the globe who are calling on Brazil’s judiciary to release Lula and annul his conviction. https://t.co/dleejJoMaR — Bernie Sanders (@SenSanders) 12 de junio de 2019