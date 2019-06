Quentin Tarantino comparte su película favorita de Marvel Studios

Después de una entrada de último momento en la más reciente edición del Festival de Cannes, así como la conversión de su cinta The Hateful Eight (2015) en un formato de miniserie para Netflix, Quentin Tarantino también se encuentra en los últimos preparativos para el estreno de su novena película.

A pesar de la ocupada agenda de Tarantino, el condecorado realizador se ha dado el tiempo para disfrutar del séptimo arte como cualquier otro fanático lo haría. En este sentido, el oriundo de Tennessee se ha mostrado defensor del género cinematográfico de superhéroes, incluso se ha definido a sí mismo como un seguidor del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

De esta manera, Quentin Tarantino mencionó cuál ha sido su película favorita perteneciente a este universo fílmico compartido. Para sorpresa de muchos, la cinta predilecta del director es Thor: Ragnarok (2017), la tercera aventura en solitario del héroe asgardiano interpretado por Chris Hemsworth.

“En realidad, la última que vi fue Thor: Ragnarok y me encantó. Es mi favorita desde la primera de Los Vengadores (2012)”, aseguró el cineasta a Empire.

Así lo manifestó el propio Tarantino a la revista británica Empire, en donde aseguró que no ha visto las 22 películas por completo del MCU, pero que suele disfrutar de estas propuestas cinematográficas por sus personajes.

“No me he mantenido muy actualizado con Marvel durante los últimos cuatro años. Creo que las únicas películas de cómics que vi en el cine el año pasado fueron Wonder Woman (2017) y Black Panther (2018). Pero hace unas semanas empecé a ponerme al día para poder ver Endgame (2019). Acabo de terminar Civil War (2016), así que la siguiente es Doctor Strange (2017)”, mencionó Tarantino en entrevista.

Once Upon a Time in Hollywood (2019) llegará a cines comerciales el próximo 26 de julio y se anticipa como una de las películas más exitosas de la siguiente temporada de premiación. Además de contar con un reparto envidiable como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino entre otros.