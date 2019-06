Segob impulsa Programa Nacional de Derechos Humanos

Este miércoles, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dio el banderazo para el inicio formal de los trabajos para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024.

En el marco de la “profunda y dolorosa crisis de derechos humanos que vive México”, las acciones del gobierno federal se encaminan a dar solución a este problema que reconocer organizaciones nacionales e internacionales.

Sánchez Cordero se refirió a que el punto de partida son las tres mil recomendaciones a México por violación a los derechos humanos emitidas por organismos internacionales.

En su mensaje, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que se irá al fondo de la problemática, pues el objetivo final es construir una sociedad que privilegie la cultura de la paz, la tolerancia y el respeto a las libertades fundamentales.

“Es impostergable ir al fondo de las problemáticas, y atenderlas con total y absoluto compromiso, no podemos ni debemos maquillar la realidad por dura que ésta sea, si queremos encontrar una solución permanente, con el compromiso de todas y todos avanzaremos, no tengo duda hacia una sociedad más justa e igualitaria”, destacó.

Por otro lado, Olga Sánchez Cordero negó que la Segob se haya apartado de la negociación con Estados Unidos respecto a los aranceles como represalia a la crisis migratoria, ya que fueron medulares en esta etapa de los diálogos.

“Esta es una acción temporal de 45 días a 90 como máximo, entonces se están tomando medidas emergentes, no es que estemos fuera, todo el tiempo está migración presente, porque si no por ley no puede actuar ninguna autoridad si no tiene presencia de Migración”, indicó.