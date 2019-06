84 basificados de la pasada administración, no son prioridad

El Síndico del ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Castillo Pérez señaló que el tema de las 84 bases que se entregaron antes de concluir la pasada administración y que en esta se comprometieron a analizar, por el momento no es tema prioritario.

En entrevista, dijo no tener posicionamiento sobre el proceso que fue considerado ilegal en aquel momento.

“No tenemos ningún posicionamiento respecto a la basificación, no lo tenemos como prioridad. Estamos viendo y analizando los derechos de los trabajadores y no hay posicionamiento sobre la totalidad de la basificación, es trabajar persona por persona y ver si procede o no dependiendo de la legalidad bajo el cual se basificó”.