Así enfrenta Érika Buenfil el fin de su exclusividad con Televisa

Érika Buenfil fue una de las actrices que perdió su contrato de exclusividad en el tremendo tijeretazo que habría realizado la televisora. Por ello, ahora tiene que ingeniárselas y lidiar con esta nueva situación para cubrir sus gastos y no perder estabilidad financiera.

En el programa De Primera Mano, Buenfil se mostró sincera y abierta a abordar este cambio que enfrenta en su vida profesional, la cual ha generado numerosos reclamos por parte de los afectados.

Al ser cuestionada sobre si le molesta tener que hacer casting, Buenfil confesó que ese no es el problema. Hasta cierto punto, dijo que está de acuerdo en que es un proceso necesario y muy enriquecedor para los productores.

“Yo no estoy peleada con eso, yo estoy de acuerdo, desde el punto de vista de los productores que muchas veces el casting no es necesariamente para saber si puedes con el personaje, es un tema de reto actoral, lo que necesitan a veces es visualmente ver cómo se combinan los elencos”, explicó.

Por el momento, Érika Buenfil no tiene ningún proyecto en puerta, pero dijo estar lista para cuando surja algo. Afortunadamente, todo se le ha acomodado para que pueda adentrarse más en el teatro, una actividad que llega al rescate cuando las oportunidades televisivas escasean.

“No tengo ningún nuevo proyecto, no me ha llegado, ganas tengo, quisiera que me llegara un proyecto de televisión, conducción, actriz, ya que hoy en día tenemos que abrirnos paso”, concluyó.