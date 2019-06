Boris Johnson arranca campaña para Primer Ministro de Reino Unido

El excanciller británico, Boris Johnson, inició este miércoles su campaña en Reino Unido con miras a tomar el cargo de Primer Ministro, el cual se encuentra vacío tras la salida de Theresa May por su fracaso para lograr el Brexit.

Precisamente, Johnson arrancó su campaña con promesas para que Reino Unido abandone el bloque comunitario en la fecha estipulada en el plan original. No importa si hay acuerdo o no, el político dijo que el país saldrá de la Unión Europea (UE) porque fue la voluntad de la mayoría de los ciudadanos.

Today I set out my vision for sensible, pragmatic, One Nation Conservatism. We must deliver Brexit by Oct 31st, restore faith in our democracy, and support the wealth creators that fund our vital public services. Together, we will succeed > https://t.co/tGRXu94CmT pic.twitter.com/x9HfKOP0Qu — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 de junio de 2019