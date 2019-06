Higuera desmiente llegada de Jürgen Damm a Chivas

José Luis Higuera, CEO del Guadalajara, descartó que Jürgen Damn vaya a convertirse en el próximo gran fichaje del equipo, después de que surgieran una serie de rumores que colocan al actual delantero de los Tigres como refuerzo del Rebaño.

En declaraciones recogidas por Marca, Higuera dijo que solo se tratan de especulaciones sin sustento y producto del ingenio de algunos aficionados al futbol, pero aclaró que no ha existido siquiera un acercamiento para tratar esta posibilidad.

“Lo de Jürgen es mentira, no sé quién inventó o de dónde salió, nosotros no hemos hablado con la gente de Tigres. No sé si él se autocandidateó, pero no hay nada de eso”, afirmó.