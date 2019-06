Andy Ruiz vs Anthony Joshua II ¿en México?

Andy Ruiz hizo historia al coronarse campeón de peso completo y vive el momento más dulce de su carrera. De visita en el Museo Soumaya, el pugilista que se convirtió en la sensación del momento reveló cuáles son los planes para la segunda batalla contra Anthony Joshua.

En declaraciones para diario Marca Claro, Ruiz reveló que está muy contento por lo hecho en días recientes en una pelea donde todos los daban como perdedor incluso antes de subirse al ring. Sin duda, terminó por cerrarles la boca a sus detractores.

“Me siento feliz y muy orgulloso de todo lo que hice, de lo que logré. Gracias a Dios que me ayudó a cumplir mi sueño, hice historia para México, gané estos títulos y me siento maravilloso”, dijo para el medio deportivo.

Andy Ruiz recalcó que sigue siendo el mismo ser humano que era antes de conseguir el histórico triunfo para el boxeo mexicano.

“Soy igual, ahora me gustan diferentes comidas, pero sigo siendo igual, me llevo con todos muy bien, no me creo ‘muy muy’. Hice historia y ahora soy el primer mexicano campeón en peso pesado”, añadió.